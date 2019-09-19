Президент Эстонии пожаловалась, что в Европе устали от Украины

В Европе устали от Украины, потому что Киев не следует советам западных партнёров, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

Так глава республики ответила на комментарий журналиста, что, невзирая на поддержку Таллина Киеву, в "более широкой Европе" всё сильнее наблюдается усталость от Украины.

— Да. И причина усталости заключается в том, что мы много лет даём одни и те же советы и не замечаем, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее, — пожаловалась Кальюлайд.

Президент отметила, что в её государстве осознают, что часть стран — членов Евросоюза всё равно "поступится интересами Киева для экономических отношений с Москвой", даже если Украина будет добиваться успехов в борьбе с коррупцией.