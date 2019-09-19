СМИ: Останки сотен россиян годами вывозились в Японию по ошибке

Вывезенные в течение 10 лет из Забайкальского края останки почти 600 японских военнопленных на самом деле могут не принадлежать японским солдатам, погибшим на территории СССР. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По информации источника агентства, специалисты, проводившие расследование вопроса, выяснили, что останки 70 человек, вывезенные в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, по результатам теста образцов ДНК в большинстве случаев однозначно не принадлежат японцам.

При этом, по их мнению, другая часть останков с высокой долей вероятности также не принадлежит гражданам Японии, а является останками захороненных местных жителей. По данным журналистов, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии открыто эти сведения не публикует и до сих пор не уведомило Россию о возможной ошибке.