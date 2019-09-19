Вооружённый гранатой житель Казахстана пытался на автобусе выехать из России

Мужчину задержали казахстанские пограничники, взрывоопасный предмет был изъят и обезврежен.

На пограничном переходе на трассе Оренбург — Актобе пограничники Казахстана задержали соотечественника, который пытался провезти с собой на родину из России гранату (РГД-5). Боеприпас был обнаружен во время осмотра салона автобуса, сообщили в пресс-службе пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

— Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением Оренбург — Актобе с помощью служебной собаки и использованием специальных технических средств обнаружена РГД-5, — говорится в сообщении пограничной службы.

После обнаружения опасного предмета территория была оцеплена полицией, на место вызваны сапёры спецподразделения "Арлан". Специалисты-взрывотехники обезвредили гранату.

— Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты — пассажира данного автобуса, гражданина Казахстана 1984 года рождения. Неоспоримым доказательством послужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты, — отмечается в сообщении.

Раннее Лайф сообщал о взрыве гранаты в общежитии в Златоусте. В результате происшествия один человек погиб, четверо ранены.