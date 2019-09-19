В России могут разрешить жертвовать донорские органы супругам

Сейчас законодательство разрешает прижизненно жертвовать органы только генетическим родственникам.

Правила прижизненного донорства в России могут быть пересмотрены, а списки возможных получателей спасительных органов расширены. С соответствующей инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

Согласно текущему законодательству, дать прижизненное согласие на донорскую пересадку органов (кроме костного мозга) сейчас могут только кровные родственники, имеющие генетическую связь.

Документ предлагает разрешить допуск к процедуре людей, не имеющих кровного родства, фактически членов семьи. Например, это могут быть супруги или люди, воспитывающие не родных детей.

— Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку, — приводит RT слова Аманлиева.

При этом подчёркивается, что согласие на донорство должно быть дано исключительно на добровольной основе и только при условии совместимости с реципиентом по медицинским показателям.