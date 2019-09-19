Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде 19 сентября

По данным метеорологов, температура воздуха в столице будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы.

Столичный регион оказался в тылу циклона, что обеспечило приход полярного воздуха и разрозненных дождевых облаков с севера. При этом температура в Москве и Подмосковье 19 сентября упала на 4−5 градусов ниже климатической нормы, сообщают специалисты погодного центра "Фобос".

— В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь. Максимальная температура в городе — +9…+11 °С, по области — +7…+12 °С. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., — отмечают метеорологи.

Напомним, ранее в Московской области был объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за заморозков, которые ожидаются 19–21 сентября.