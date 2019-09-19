Возбуждено дело из-за гибели мужчины при взрыве гранаты в Златоусте

По предварительным данным, погибший незадолго до взрыва повздорил с хозяином квартиры и начал угрожать ему боеприпасом.

СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины после взрыва самодельной гранаты в одном из общежитий Златоуста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 18 сентября возле здания общежития в городе Златоусте было найдено тело местного жителя, который, согласно предварительному заключению, получил смертельные травмы в результате взрыва самодельной гранаты.

Ещё трое местных жителей в ходе бытового конфликта были ранены. В рамках расследования проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы.