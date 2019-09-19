Расстрелянный у метро в Москве полицейский находится в реанимации

По предварительной информации, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое.

Один из сотрудников Управления собственной безопасности МВД РФ, А. Лимонов, получивший множественные огнестрельные ранения в ходе задержания коллеги-взяточника у метро на Рязанском проспекте, находится в реанимации в отделении хирургии. Об этом Лайфу рассказал собственный источник в медицинском учреждении, где находится пострадавший.

— По состоянию — тяжёлый, — уточнил собеседник.

Напомним, сотрудники Управления собственной безопасности зашли в комнату УМВД России на Московском метрополитене с понятыми, чтобы взять с поличным коллегу после получения взятки. Однако подозреваемый сдаваться не захотел и открыл стрельбу по полицейским. Один из них погиб на месте, второго доставили в НИИ им. Склифосовского.

Лайф опубликовал видео с места инцидента. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре был задержан. В отношении него завели уголовное дело.