Москвичка приняла паучка за "большого экзотического" и вызвала спасателей

Нежелательный сосед показался женщине огромным, и она подумала, что самостоятельно с ним не справится.

Москвичка нашла в своей квартире "большого экзотического паука" и вызвала на подмогу спасателей. Приехав к "находящейся в опасности" женщине, сотрудники МЧС нашли не совсем такого членистоногого, какого она описывала.

— Сотрудники прибыли по адресу и обнаружили, что паучок не является экзотическим или декоративным. Это оказался обычный бытовой паук, из тех, которые вьют паутины в вентиляции. Просто хозяйке квартиры показалось, что он слишком крупный, — рассказали в столичном ГУ МЧС России агентству "Москва".

Спасатели установили, что виновник их вызова никакой угрозы не представляет. В итоге москвичку оставили с нежелательным гостем — никакие специальные работы по изъятию паука не проводились.

А вот к жителям посёлка Новый в Татарстане в дом забрался настоящий огромный тарантул. Выносили членистоногое спасатели.