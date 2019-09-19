В Луганске прогремел мощный взрыв у автомобильного моста

Около одного из автомобильных мостов в Луганске в ночь на 19 сентября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).
По его словам, взрыв прогремел примерно в 00:15 мск в районе улицы Лутугинской.
— В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов, — отметил источник.
Ранее власти ЛНР сообщали, что Вооружённые силы Украины открыли огонь из миномётов по району населённого пункта Золотое-5 в Донбассе.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram