В Луганске прогремел мощный взрыв у автомобильного моста

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, но сооружение было повреждено.

Около одного из автомобильных мостов в Луганске в ночь на 19 сентября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его словам, взрыв прогремел примерно в 00:15 мск в районе улицы Лутугинской.

— В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов, — отметил источник.

Ранее власти ЛНР сообщали, что Вооружённые силы Украины открыли огонь из миномётов по району населённого пункта Золотое-5 в Донбассе.