Директора завода в Нижнем Новгороде убили и подожгли вместе с машиной

В Ленинском районе Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело местного бизнесмена и гендиректора предприятия "Багем" Виктора Ворошилова. Как уточняет портал "PRO город", у мужчины также нашли серьёзную черепно-мозговую травму. Местное СУ СКР уже возбудило дело по статье "Убийство", на теле — признаки насильственной смерти.

Тело бизнесмена лежало рядом со сгоревшим авто у гаражного кооператива.

— Следователями СК назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, — поясняют в свою очередь в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Местные СМИ уточняют, что Ворошилов был гендиректором предприятия "Багем", которое занимается выпуском автоприцепов.