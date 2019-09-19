В российских магазинах нашли йогурты с кишечной палочкой

Продукт от разных марок проверили по 62 показателям. Их цена за 100 грамм отличалась почти в семь раз: от 11,5 рубля до 76,3.

"Роскачество" изучило 26 самых популярных марок клубничного йогурта. Большинство из России, один — из Белоруссии и один — из Швейцарии. Все они безопасны, однако в некоторой продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в других — концентрация популярного антисептика — хлоргексидина.

В продукции марки "Талицкий йогурт" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Причиной эксперты называют нестерильные условия производства, ведь в закрытую упаковку бактерии не смогли бы попасть.

— Превышения по дрожжам относительно требований Таможенного союза обнаружены в продуктах четырёх торговых марок: "Б.Ю. Александров", "Вкуснотеево", "Искренне ваш" и "Милково". Дрожжей в йогуртах должно быть не более 50 КОЕ/г (единиц на грамм). Согласно ужесточённым требованиям стандарта "Роскачества", дрожжей в продукте должно быть не более 10 КОЕ/г. Требованиям стандарта не соответствовали йогурты марки "Агрокомплекс", — заявляют специалисты.

Ни в одном йогурте не нашли превышений показателей по антибиотикам, ни в одном не было следов золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжёлых металлов и пестицидов.

— Тема резистентности к антибиотикам весьма актуальна по отношению к продуктам питания, и факт отсутствия антибиотиков в такой популярной категории товаров, как йогурты, не может не радовать, — заявили в "Роскачестве".

Пять баллов из пяти получили двухслойный йогурт "Чудо" и йогурт "Снежок".

Ранее "Роскачество" проверило сухие завтраки, среди которых обнаружились токсичные.