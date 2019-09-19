Учёные предупредили о новой болезни, способной убить 80 млн человек

Появление болезни, подобной испанке, также может нанести колоссальный вред мировой экономике.

Учёные Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) предупредили об угрозе пандемии, которая может распространиться по миру всего за 36 часов и убить до 80 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном GPMB докладе под названием "Мир в опасности".

По мнению исследователей, "болезнью Х" могут стать десятки уже известных или новых вирусов. Самыми вероятными смертоносными претендентами учёные назвали пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, а также жёлтую лихорадку.

В докладе говорится, что человечество сегодня не готово к "реальной угрозе" пандемии. Это связано с рядом факторов. Так, за минувшие 100 лет скорость распространения пандемии многократно возросла — ежедневно миллионы людей на самолётах перемещаются из страны в страну, с континента на континент за считаные часы. Вследствие этого вирусам-убийцам понадобится всего 36 часов, чтобы распространиться по планете.

— Перемещающиеся с огромной скоростью патогены обладают страшным потенциалом. Они способны убивать десятки миллионов людей, разрушать экономики, дестабилизировать национальную безопасность, — говорится в докладе.

По оценке учёных, предпринимаемые в настоящее время усилия властей многих стран по подготовке к эпидемиям недостаточны. Болезнь, подобная испанке, менее чем за два дня может убить до 80 млн человек и нанести колоссальный вред мировой экономике, предупреждают они.

Исследователи заключили, что всем государствам без исключения необходимо выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.

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