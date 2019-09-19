Учёные предупредили о новой болезни, способной убить 80 млн человек

Учёные Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) предупредили об угрозе пандемии, которая может распространиться по миру всего за 36 часов и убить до 80 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном GPMB докладе под названием "Мир в опасности".
По мнению исследователей, "болезнью Х" могут стать десятки уже известных или новых вирусов. Самыми вероятными смертоносными претендентами учёные назвали пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, а также жёлтую лихорадку.
В докладе говорится, что человечество сегодня не готово к "реальной угрозе" пандемии. Это связано с рядом факторов. Так, за минувшие 100 лет скорость распространения пандемии многократно возросла — ежедневно миллионы людей на самолётах перемещаются из страны в страну, с континента на континент за считаные часы. Вследствие этого вирусам-убийцам понадобится всего 36 часов, чтобы распространиться по планете.
— Перемещающиеся с огромной скоростью патогены обладают страшным потенциалом. Они способны убивать десятки миллионов людей, разрушать экономики, дестабилизировать национальную безопасность, — говорится в докладе.
По оценке учёных, предпринимаемые в настоящее время усилия властей многих стран по подготовке к эпидемиям недостаточны. Болезнь, подобная испанке, менее чем за два дня может убить до 80 млн человек и нанести колоссальный вред мировой экономике, предупреждают они.
Исследователи заключили, что всем государствам без исключения необходимо выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.
Ранее Роспотребнадзор напомнил родителям простые правила по защите здоровья ребёнка.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram