В России оказались в дефиците специалисты рабочих профессий

На каждое резюме фасовщика, швеи и оператора станков приходится целых пять вакансий.

Исследование рынка труда компанией HeadHunter показало, что всё меньше россиян стремится связать свою карьеру с физическим трудом. Из индекса, который показывает отношение числа резюме к количеству вакансий, следует, что на 100 вакансий шлифовальщика только три резюме. Результаты исследования публикует "Коммерсант".

— Девять из топ-10 самых дефицитных профессий относятся к "синим воротничкам": сварщики, слесари, грузчики, сборщики. Но при этом в целом по стране рейтинг "дефицитности" возглавляют врачи — их не хватает в 64 из 75 проанализированных регионов, — сообщает деловая газета.

В 28 регионах России наблюдается дефицит сварщиков, в 27 субъектах федерации — дефицит слесарей. Столица и Санкт-Петербург нуждаются в специалистах из сферы бизнеса и IT. К примеру, это ERP-консультант в Москве и CRM-специалист в Петербурге.

Днём ранее Лайф рассказывал об исследовании РАНХиГС, специалисты которого заявили о том, что в России невозможно сокращение рабочей недели до четырёх дней без урезания зарплат.