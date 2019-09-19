Большинство россиян назвали премии лучшей мотивацией на работе

Опрос показал, что видение мотивации работником и работодателем очень часто сходятся.

Почти 73% опрошенных граждан России назвали премии и бонусы от работодателя лучшей мотивацией. 56% поставили на первое место 13-ю зарплату, 41% назвали лучшей мотивацией хороший соцпакет, 25% — дополнительные отгулы и выходные. Результаты опроса Аналитического центра НАФИ публикует ТАСС.

Помимо вышеназванных способов 15% работников были бы замотивированы ценными подарками, 14% считают лучшей мотивацией оплаченное работодателем обучение.

Чуть больше половины (52%) работодателей на деле использует премии. 27% рассказали о соцпакете для сотрудников. 21% владельцев предприятий рассказал, что мотивирует сотрудников корпоративами, 15% работодателей выдаёт отгулы, 14% — 13-ю зарплату.

У 26% опрошенных в соцпакете уже есть полис ДМС. У 14% есть оплата питания, у 11% — оплата проезда. Стольким же оплачивают мобильную связь. Каждому десятому оплачивают обучение. Также каждому десятому предоставляют льготные путёвки на отдых. В некоторых фирмах (у 8% опрошенных) работодатель выдаёт кредит сотруднику, у 4% работников предприятие оплачивает жильё и транспорт. 3% работодателей оплачивает абонементы на фитнес и бассейн.

Ранее Минтруд выпустил свои рекомендации для мотивации сотрудников.

А накануне эксперты объяснили, почему россиянам лучше не стоит ждать четырёхдневной недели, о которой в последнее время много говорят. В современных экономических реалиях России это невозможно без сокращения зарплаты.