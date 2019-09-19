Дерматологи рассказали, как опасно мыться каждый день

Если часто принимать душ, то снижается защитный барьер кожи, что угрожает развитием инфекций и прочих болячек.

Дерматологи призывают отказаться от принятия каждодневного душа. Медики отмечают, что частое мытьё тела наоборот может привести к ухудшению здоровья. Слова врачей приводят на портале "Медикфорум".

Если мыться каждый день, то снизится защитный барьер кожи. Кроме того, горячий душ пересушивает кожу и вызывает в ней микротрещины. Гели и мыло могут уничтожить полезные бактерии, что грозит риском развития инфекций.

Дерматологи также отмечают, что душ не стоит принимать дольше чем 15 минут. В таком случае можно сохранить защитный барьер кожи.

Опасность заключается и в принятии горячего душа, он может увеличить риск сердечного приступа в пять раз.

Для поддержания чистоты тела стоит просто носить свежее бельё и одежду.