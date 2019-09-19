В Москве ограбили безработного почти на 3 миллиона рублей

В Центральном административном округе столицы на улице 3-й Фрунзенской у неработающего мужчины вечером 18 сентября неизвестный отобрал 2,8 миллиона рублей, рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
В сумке, которую забрал грабитель, кроме денег также находились личные документы и мобильный телефон потерпевшего. Преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Личность грабителя устанавливается.
А ранее в Москве двое мотоциклистов ограбили предпринимателя на 3,6 миллиона рублей. Через пару дней два грабителя связали мужчину в офисе и вынесли 7 миллионов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram