Россияне назвали регионы страны, где любят отдыхать

Туристы выбирают тот или иной регион из-за красивой природы, а также особенностей климата.

Любимыми регионами страны у российских путешественников оказались Алтай, Краснодарский край и Камчатка. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip.

15,7% респондентов назвали Алтай самым привлекательным для отдыха регионом. Краснодарский край выбрало 13,5%, Камчатку — 8,8%. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (5,8%), Калининградская область (4,8%), Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкалье (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области.

На вопрос, что их привлекает в том или ином месте, большинство россиян (75%) назвали красоту природы, 36% — атмосферу, ещё 31% — комфортный климат. Также путешественники считают немаловажным историческое наследие региона и дружелюбие местных жителей.

Примечательно, что 52% опрошенных предпочитают отдыхать в любимом регионе летом, 14% — осенью, 10% — весной, 4% — зимой. Ещё 18% готовы отправиться туда в любое время года.

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