Пропавшую с детьми жительницу Батайска нашли в гостях у друзей

В полиции рассказали, что жизни и здоровью двух малышей и их мамы ничего не угрожает.

Полиция нашла 25-летнюю жительницу Батайска с детьми, о пропаже которых ранее заявила её мать. Женщину и малышей трёх и четырёх лет обнаружили в Ростове-на-Дону, сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области.

— В результате проведённой работы сотрудники уголовного розыска нашли без вести пропавших. Женщина и дети находились в городе Ростове-на-Дону в гостях у друзей, — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что жизни и здоровью молодой мамы и малышей ничего не угрожает.

Напомним, за минувший месяц произошло несколько громких инцидентов с потерявшимися детьми. Пятилетняя Зарина ушла в лес в Нижегородской области и пропала. Девочку искали несколько дней и нашли живой. Ещё одна история чудесного спасения произошла в Вологодской области. Там из песочницы пропала двухлетняя Василиса, девочку также нашли. Под Омском в середине августа заблудился трёхлетний Коля, он два дня блуждал по тайге и был найден.