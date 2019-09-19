Под Ростовом-на-Дону ветер сдул мужчину в озеро — видео

Друг неудачливого испытателя планера пытался удержать товарища на земле, но порыв ветра оказался сильнее.

Жители Ростовской области сняли на видео не очень удачную попытку запуска кайта (разновидность воздушного змея для занятия спортом) около одного из озёр по дороге в Азов. На ролике, размещённом в паблике "Ростов Главный", видно, как сильный ветер быстро поднял кайт в воздух и стал тянуть его владельца. Несмотря на помощь товарища, мужчине не удалось совладать с крылом.

Мощный порыв ветра поднял спортсмена-любителя в воздух и утащил в озеро. При этом соприкосновение с поверхностью воды произошло на большой скорости. Но, к счастью для мужчины, обошлось без травм.

Отметим, ранее Лайф публиковал видео из Ростова-на-Дону, где сильный ветер повалил дерево, которое чудом не убило шедшую мимо девушку.