Под Ростовом-на-Дону ветер сдул мужчину в озеро — видео

Жители Ростовской области сняли на видео не очень удачную попытку запуска кайта (разновидность воздушного змея для занятия спортом) около одного из озёр по дороге в Азов. На ролике, размещённом в паблике "Ростов Главный", видно, как сильный ветер быстро поднял кайт в воздух и стал тянуть его владельца. Несмотря на помощь товарища, мужчине не удалось совладать с крылом.
Мощный порыв ветра поднял спортсмена-любителя в воздух и утащил в озеро. При этом соприкосновение с поверхностью воды произошло на большой скорости. Но, к счастью для мужчины, обошлось без травм.
Отметим, ранее Лайф публиковал видео из Ростова-на-Дону, где сильный ветер повалил дерево, которое чудом не убило шедшую мимо девушку.
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