Заставляли "стучать". Лайф узнал о проблемах расстрелявшего коллег полицейского

Источник рассказал о постоянных трениях мужчины с коллегами и требовании уволиться.

У столичного полицейского, который накануне расстрелял коллег у метро "Рязанский проспект", были проблемы на работе. Как сообщил Лайфу источник, в прошлом году сотрудники Управления собственной безопасности МВД РФ на Московском метрополитене вынуждали Алексея Смирнова давать показания на коллегу по делу о получении взятки.

Смирнов наотрез отказался свидетельствовать против коллеги, заявив, что ничего подобного не видел. Якобы после этого у него начались проблемы на службе.

По словам источника, отказ дать показания обернулся для полицейского гонениями — были трения с коллегами и даже требования уволиться. Окружение описывает его как честного и правдивого человека. Раньше он работал судебным приставом, но только последние 4−5 лет — в полиции.

В семье Смирнова рассказали, что ни с кем на службе мужчина дружеских отношений не поддерживал. Упоминал только некоего стажёра, говорил с ним по телефону, но не называл по имени.

Напомним, накануне полицейский открыл огонь по сотрудникам управления внутренней безопасности во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй находится в реанимации. Стрелок попытался скрыться, но вскоре был задержан. Сегодня Лайф опубликовал видео с моментом гибели одного из сотрудников ОСБ.