Троих подростков из Омской области подозревают в изнасиловании сверстницы

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Фото © Shutterstock

В одном из сёл Омской области изнасиловали 14-летнюю девочку. В совершении преступления подозревают трёх подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 17 сентября девочка возвращалась из школы домой, когда на неё напали трое подростков, затащили в безлюдное место, где и изнасиловали.

14-летнего мальчика и его 15-летнего друга отправили под стражу.

В отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних, — пояснили в ведомстве.

Дело заведено по двум статьям УК РФ — "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

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