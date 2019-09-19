Троих подростков из Омской области подозревают в изнасиловании сверстницы

В одном из сёл Омской области изнасиловали 14-летнюю девочку. В совершении преступления подозревают трёх подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 17 сентября девочка возвращалась из школы домой, когда на неё напали трое подростков, затащили в безлюдное место, где и изнасиловали.

14-летнего мальчика и его 15-летнего друга отправили под стражу.

— В отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних, — пояснили в ведомстве.

Дело заведено по двум статьям УК РФ — "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".