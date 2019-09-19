В челябинском детсаду малышам на ужин предложили только соль

Пользователи соцсетей в шутку предположили, что в меню забыли дописать текилу и лимон.

В детском саду № 293 в Челябинске малышам на ужин предложили необычное "блюдо" — шесть граммов соли. Фотографию меню дошкольного учреждения на 18 сентября опубликовал один из пользователей портала Pikabu.

Согласно утверждённому заведующей документу, в течение дня детей ждут обычные блюда: каши, супы, гуляш, овощи и фрукты, а также компот. А в графе "Ужин" значится единственная строчка "соль, 6 граммов".

Пользователей повеселило необычное меню детсадовцев. Они начали шутить, что малышам забыли предложить текилу и лимон. В дошкольном учреждении объяснили произошедшее техническим сбоем и заверили, что родителей о нём предупредили.

— У нас компьютер всегда в графе "Ужин" автоматически выдаёт шесть граммов соли. Просто в этот раз забыли [эту строчку] убрать... Мы родителей предупредили, что ужина не будет, и попросили их забрать детей в 17 часов, — рассказала заведующая порталу Ura.ru.

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