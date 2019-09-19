Киркоров озвучит австрийского генерала в мультике про Суворова

Франц фон Вейротер не только будет говорить голосом артиста, но и споёт в одной из ключевых сцен.

"Союзмультфильм" готовит новый семейный 3D-мультфильм "Суворовъ", в котором противника главного героя и российских войск озвучит певец, ведущий и продюсер Филипп Киркоров. О деталях работы Лайфу рассказали в самой мультипликационной студии.

— Герой, который будет говорить моим голосом, — храбрый, но жёсткий, грубый и хитрый. Однозначно педант. Наделён всеми качествами выскочки. Но при этом был отличным манипулятором и добивался расположения важных ему людей для реализации своих планов... Голос Вейротера — главный инструмент его харизмы, — высказался Филипп Киркоров.

Артист добавил, что озвучивать персонажей непросто. Сначала нужно самому пережить эмоционально всё, что происходит на экране.

Мультфильм "Суворовъ" обещают показать на экранах весной следующего года. Для анимации использовали технологию, которая передаёт пластику артиста персонажу. Сюжет расскажет о юноше Грише, который оказался в швейцарском походе Александра Суворова через Альпы. Гришу озвучит Антон Макарский, а Суворова — Константин Хабенский.

Летом "Союзмультфильм" пригласил народную артистку Российской Федерации Татьяну Васильеву, чтобы та стала голосом возлюбленной почтальона Печкина в мультсериале "Возвращение в Простоквашино".