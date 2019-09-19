Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери-блогера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с мнением своей дочери Елизаветы, которое та озвучивает как блогер. Также он не стал комментировать публикацию Елизаветы по поводу приговора актёру Павлу Устинову, которая позже была удалена.

— Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, он добавил, что в Кремле "не знакомятся с каждым постом каждого блогера".

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Накануне в столице прошли одиночные пикеты в поддержку осуждённого актёра.