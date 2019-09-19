Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери-блогера

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Фото © Instagram/bednaiya_liza

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с мнением своей дочери Елизаветы, которое та озвучивает как блогер. Также он не стал комментировать публикацию Елизаветы по поводу приговора актёру Павлу Устинову, которая позже была удалена.

Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, он добавил, что в Кремле "не знакомятся с каждым постом каждого блогера".

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Накануне в столице прошли одиночные пикеты в поддержку осуждённого актёра.

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