Песков отказался комментировать идею создания в России чёрного списка судей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова о создании чёрного списка российских судей, которые выносят несправедливые решения.

— В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме, — ответил он на просьбу журналистов рассказать об отношении к данной инициативе.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил создать чёрный список судей на фоне дела актёра Павла Устинова, которого приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В столице прошли одиночные пикеты. В поддержку осуждённого выступили Константин Райкин, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.

Сегодня Генпрокуратура обжаловала меру пресечения Павлу Устинову и попросила Мосгорсуд освободить его из СИЗО.