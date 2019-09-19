Онищенко призвал гнать метлой разрешившего ежедневно выпивать эксперта Минздрава

Врач и депутат считает, что мнение одного специалиста не может быть мнением всего министерства.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что эксперта Минздрава РФ, который назвал употребление алкоголя пять дней в неделю допустимым, стоит выгнать из ведомства.

— Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать, — высказался Онищенко в беседе с изданием Ura.ru.

Напомним, тот самый эксперт заявил, что порция в 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин в день несёт лишь незначительный риск для здоровья. А употреблять эту дозу можно до пяти раз в неделю.

Ранее ведомство отчиталось о снижении потребления алкоголя в России почти в два раза за восемь лет.