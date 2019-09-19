Новая опция "просто спросить" вызвала ажиотаж в калининградской больнице

После получения талона "любознательных" граждан направляют к окну старшего регистратора.

Новая опция "просто спросить" была введена в калининградской поликлинике Городской больницы № 3 две недели назад и пользуется популярностью у посетителей. О самых частых вопросах Лайфу рассказали в Министерстве здравоохранения области.

— После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора. Среди часто задаваемых вопросов: как получить направление в областную больницу, как попасть на приём к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач и другие. Подобные опции электронной очереди есть и в других регионах России, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

По словам собеседника Лайфа, электронная очередь в медучреждении была создана в рамках реализации проекта "Бережливая поликлиника". Опцией "просто спросить" за две недели с момента её появления воспользовалось более 500 граждан.