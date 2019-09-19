Главврач детской больницы в Астрахани напал на заведующую за отказ уволиться

Пострадавшая говорит, что коллеги даже не попытались спасти её от агрессии начальника.

Заведующая консультативной поликлиникой детской больницы в Астрахани обвинила главврача Игоря Ливинсона в избиении. По словам Натальи Мартынюк, начальник вынуждал её написать заявление об увольнении по собственному желанию, а после отказа набросился с кулаками.

Женщина написала заявление в полицию и сняла побои — растяжения, ушибы и ссадины правого предплечья, ссадину правой кисти. Кроме того, главврач, по её словам, разбил её дорогостоящий смартфон. Мартынюк утверждает, что Ливинсон, возглавив больницу им. Силищевой три месяца назад, сразу приступил к репрессиям — десятки врачей лишились работы, неугодным сотрудникам он занижает зарплаты, а своим ставленникам увеличивает.

— Никто не пришёл на помощь женщине, просто стояли и выполняли. Почему?! А потому что только вчера была уволена начальник отдела кадров и сегодня у нас новый. Только потому, что у нас уже 40 уволенных с приходом Ливинсона. Только потому, что Ливинсон трудоустраивает только своих сотрудников из Володаровки. Только потому, что Ливинсон возомнил, что данная больница — его частная клиника, — говорит Мартынюк.

Лайф обратился за комментарием по поводу конфликта в Минздрав Астраханской области. В ведомстве сообщили, что главврач ушёл в отставку по собственному желанию.

— В областной детской больнице имени Н.Н. Силищевой новый руководитель. Игорь Ливинсон уволен с должности главного врача Областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой по собственному желанию. С 19 сентября 2019 года исполнять обязанности руководителя лечебного учреждения будет Юрий Яснопольский, — рассказали в пресс-службе.

В управлении МВД РФ по Астраханской области проводят проверку по факту полученного от заведующей заявления о побоях.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах попытка "только спросить" в очереди к врачу довела до драки.