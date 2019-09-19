В Кремле раскритиковали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что отказ представителей Киева в контактной группе подписать "формулу Штайнмайера" противоречит прежним соглашениям.

— Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков пока не знает, как действия Киева отразятся на дальнейшем развитии ситуации. Он добавил, что ранее все стороны согласились с "формулой Штайнмайера", однако Киев по неизвестной причине поменял свою позицию.

— Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договорённостей, — подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что саммит "нормандской четвёрки" может не состояться из-за отказа Киева подписать "формулу Штайнмайера".