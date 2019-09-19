НАТО исправило ошибку в статье о загадочном "море Азимова"

НАТО исправило ошибку в своей публикации, посвящённой безопасности в несуществующем "море Азимова". Оказалось, что эксперт по морской безопасности Пол Бэкли под загадочным Sea of Asimov имел в виду Азовское море.

— Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины, — гласит откорректированный текст статьи на сайте Североатлантического альянса.

А ранее рассказами о несуществующих географических объектах грешил президент США Дональд Трамп. Так, на Генассамблее ООН он дважды упомянул некую страну Намбию.