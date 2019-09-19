Москвичей уже 22 сентября ждут дождь и мокрый снег

В воскресенье, 22 сентября, жителям Московского региона обещают дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

— Днём после прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сильный порывистый ветер, — отмечают синоптики.

В некоторых районах даже не исключают налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Температура воздуха при этом будет на пять градусов ниже климатической нормы.

Завтра в столице и вовсе будет действовать оранжевый уровень опасности, и всё из-за осадков. Период предупреждения с 01:00 20 сентября до 07:00 20 сентября.