Военный самолёт Бельгии рухнул рядом с жилым домом во Франции

По предварительной информации, один из двух пилотов успел катапультироваться, но может быть травмирован.

На северо-западе Франции на территории департамента Морбиан потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Бельгии. О факте катастрофы сообщается в официальном аккаунте Военно-воздушных сил Бельгии в "Твиттере".

CRASH : Un avion militaire belge F-16 s'est écrasé à Pluvigner, dans le #Morbihan. Les deux pilotes indemnes ont pu s’éjecter, l'un est actuellement suspendu sur une ligne à haute tension (Le Télégramme). pic.twitter.com/HzKyMgLhEM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 19, 2019

— Один из наших истребителей F-16 потерпел крушение возле города Лорьян во Франции. Пилоты катапультировались, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолёт рухнул недалеко от частного дома, в результате чего строение получило повреждения. На месте происшествия работают экстренные службы, полиция выставила оцепление.

Как сообщает газета Ouest-France, как минимум одному пилоту удалось катапультироваться перед крушением. Однако в ходе снижения на парашюте он зацепился за линии электропередачи и повис. Предположительно, у него имеются травмы. О судьбе второго пилота информации пока нет.

Ранее Лайф сообщал о крушении частного пассажирского самолёта в Колумбии. В результате авиакатастрофы погибло семь человек.