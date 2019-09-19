В России подскочили цены на лосося

Подорожание наблюдается как в дальневосточных регионах, где ведётся рыбный промысел, так и в остальных.

В России резко подорожала рыба семейства лососёвых из-за снижения улова — цены на горбушу взлетели на 30%, а на кету — на 47% по сравнению с сентябрём прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минсельхоза.

Подорожание наблюдается как в регионах РФ, где ведётся рыбный промысел, так и в других. Самый распространённый вид лососёвых — горбуша — на Дальнем Востоке сейчас стоит 125 рублей за килограмм, а в Центральной России — 155 рублей. Цена кеты составляет 210 рублей за килограмм и 250 рублей соответственно. Как отмечает издание, подорожание коснулось и более редкого вида — нерки (14%).

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