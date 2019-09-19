Задержан бывший вице-президент ФК "Анжи"

В Дагестане задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Подробностей пока нет, однако источник агентства отмечает, что у Идрисова нашли большое количество оружия. Среди обнаруженного — помповое оружие, три автомата Калашникова, несколько пистолетов, гранаты и несколько регистрационных госномеров.

В минувшем сезоне "Анжи" занял 15-е место в чемпионате России и покинул этот дивизион. Теперь он выступает в Профессиональной футбольной лиге.