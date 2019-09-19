Житель Ямала пошёл под суд за таран людей на внедорожнике — видео

Следствие длилось два года. Обвиняемый умышленно затягивал сроки расследования и так и не признал вины.

На Ямале перед судом предстанет мужчина, который два года назад протаранил на автомобиле толпу. В результате наезда один из пешеходов погиб, второй попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

— В селе Сеяха Ямальского района 31 июля 2017 года около трёх часов ночи у 32-летнего местного жителя, находящегося за рулём своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта, произошедшего между ним и группой молодых людей, возник преступный умысел, направленный на убийство шести лиц. Двигаясь по дороге, мужчина целенаправленно прибавил скорость и направил свой автомобиль в сторону своих обидчиков, — рассказали следователи.

Под колёса иномарки попало двое мужчин, остальные сумели увернуться. 25-летний пострадавший скончался до приезда врачей, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Злоумышленник был задержан. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство, совершённое общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". При этом подсудимый в ходе предварительного следствия оказывал активное противодействие, умышленно затягивал сроки расследования. Вину он так и не признал. В ходе длившегося два года следствия было проведено множество экспертиз, допрошены свидетели наезда, исследованы видеозаписи, проведены обыски и осмотры места происшествия.

Собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске автомобиль "Лада-Калина" столкнулся с "сузуки", а затем врезался в пешеходов на тротуаре.