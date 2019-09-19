В уральском вузе объяснили, почему проверяли студента на участие в гей-пабликах

В вузе подтвердили, что мониторят страницы учащихся в соцсетях, и объяснили это желанием выявить в том числе буллинг, экстремизм, пропаганду насилия и наркотиков.

В одном из ведущих вузов Екатеринбурга — УрГЭУ — объяснили, почему проверяли страницы в соцсетях студента, поддерживающего ЛГБТ-сообщество. Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин заявил, что это было сделано после обращения других учащихся. Его слова приводит ТАСС.

— В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды, — заявили в вузе.

Со студентом встретился проректор по воспитательной работе Роман Краснов и поговорил. При этом в университете подчёркивают, что с учащимся не велось речей про отчисление, но было указано про недопустимость пропаганды нетрадиционных отношений.

Сам студент рассказал информагентству ЕАН, что проректор по воспитательной работе упрекал его в том, что парень "портит имя института". При этом делал акцент, что у молодого человека розовый телефон, и игнорировал информацию, что тот состоит в отношениях с девушкой.

Недавно Лайф писал о кардинально противоположной ситуации в вузах Эстонии. Там взялись преподавать историю ЛГБТ-движения.