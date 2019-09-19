Лайф публикует видео с пьяным пилотом AZUR Air в аэропорту Тюмени

Уже на входе в зону посадки мужчина начал скандалить с сотрудниками аэропорта, ругаться матом и вскоре был задержан.

В распоряжении редакции Лайфа оказалась видеозапись с пилотом авиакомпании AZUR Air Слободчиковым А., который устроил дебош в тюменском аэропорту. На кадрах видно, что мужчина проходит через рамку металлоискателя, при этом не реагируя на требование сотрудников службы безопасности аэропорта выложить все предметы на ленту для проверки. Сразу после этого он начинает пререкаться с работницами воздушной гавани, переходит к оскорблениям с использованием нецензурной брани.

На борт самолёта, вылетавшего в Сургут, мужчина так и не попадёт. Он будет задержан полицией на втором этаже зоны ожидания за неадекватное поведение. Позднее предположение полицейских подтвердится: лётчик был сильно пьян. Впрочем, он и сам этого не отрицал.

Ранее Лайф сообщал, что пилот авиакомпании AZUR Air напился, устроил дебош в аэропорту Тюмени и пропустил рейс в качестве пассажира. Инцидент оказался примечателен ещё и тем, что задержанный лётчик-дебошир, уже находясь в отделении полиции, стал звонить в свою компанию и требовать назначить ему новый вылет до Сургута, чтобы там он уже пересел на лайнер в качестве пилота. Без этого якобы его бы не отпустили из обезьянника. Запись разговора нетрезвого пилота публиковал Лайф.