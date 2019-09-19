ВОЗ: Каждые 11 секунд в мире умирает беременная или новорождённый

По данным исследователей, большинство этих смертей наступает в результате причин, которые можно было предотвратить.

Каждый год в мире умирает 2,8 миллиона беременных и новорождённых, также высока смертность среди детей в возрасте до 15 лет. Тревожная статистика приводится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Женщины и новорождённые наиболее уязвимы во время родов и сразу после них. По оценкам, погибает 2,8 миллиона беременных женщин и новорождённых, каждые 11 секунд, в основном от предотвратимых причин, — говорится в документе.

Вместе с тем с 2000 года детская смертность сократилась на половину, а смертность матерей — на треть. Несмотря на положительную динамику, угроза гибели младенца сразу после родов или в первые годы жизни остаётся высокой. Однако в группе риска и дети старшего возраста. Так, за минувший год в мире погибло 6,2 миллиона детей, из которых 5,3 миллиона ещё не исполнилось пяти лет.

Ранее сообщалось, что беременная невеста умерла за мгновение до свадьбы, перенеся инсульт в лимузине.