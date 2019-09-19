Лоза разнёс любимицу подростков Билли Айлиш: Щуплая шептунья

Советский музыкант недоумевает, чем американка сыскала такую бешеную популярность, что теперь любая её выходка будет воспринята поклонниками с восторгом.

17-летняя восходящая американская звезда Билли Айлиш попала под "обстрел" со стороны отечественного музыканта Юрия Лозы, известного своими бескомпромиссными комментариями на самые разные темы. Творчество девушки мэтр критиковал и ранее, недоумевая, почему билеты на её концерт в Москве разлетелись как горячие пирожки. Однако теперь Лоза коснулся ещё и внешности ярковолосой дивы.

На своей странице в "Фейсбуке" автор шлягера про плот признался, что ему часто пишут: "Хорош быковать на Билли Айлиш! Её пригласил сам Ургант, а чего добился ты?" По словам Лозы, он даже не собирался сравнивать себя с любимицей подростков.

— Мне даже не хочется обсуждать нелепость сравнения щуплой шептуньи 17 лет с весьма крупным 65-летним дядькой. Ну сами посудите, если она появится где-либо в джинсах, разорванных на заднице, согласно последнему тренду, то получит кучу лайков и аплодисментов, а если это сделаю я, то заслужу лишь свист и улюлюканье, — написал он в соцсетях.

Билли Айлиш — американская певица, автор песен. Её дебютный сингл Ocean Eyes стал вирусным и собрал более 194 миллионов просмотров в сервисе Spotify. Будущая звезда родилась 18 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе. Её родители — актриса, музыкант и сценарист Мэгги Бэйрд и американский актёр Патрик О'Коннелл. С 8 лет Айлиш пела в детском хоре, а в 11 начала писать и исполнять собственные песни. Подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru