Пациент трое суток прожил в подвале больницы в Железногорске

Волонтёры развернули масштабную поисковую операцию и распространили ориентировки по всему городу.

В городе Железногорске, что в Красноярском крае, 35-летний пациент больницы № 51 после операции исчез из палаты. Спустя трое суток поисков мужчину обнаружили в подвале медучреждения. Подробности произошедшего рассказал командир поисково-спасательной группы "Сибирь" Алексей Поляковский.

По его словам, Павел Богданов исчез в девять утра 16 сентября. Его родственница обратилась за помощью к добровольцам. Волонтёры ПСГ "Сибирь" сразу приступили к поискам и распространили ориентировки по всему городу.

— У нас началось патрулирование города и близлежащих районов, обследовали весь больничный городок, лесные массивы, здания... В поиске было задействовано около 35 человек из нашего отряда плюс горожане, — сообщил Поляковский.

Идея проверить подвалы больницы пришла после проверки кадров видеонаблюдения. Судя по ним, мужчина не выходил за пределы медучреждения. Во время обхода подвала вместе с кинологами пропавшего нашли в одном из помещений, где он провёл всё это время. Поляковский заявил, что мужчина оказался в подвале "по состоянию здоровья", но остальные детали раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что пропавшую с детьми жительницу Батайска нашли в гостях у друзей.