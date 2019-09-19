Правительство поддержало повышение МРОТ на 850 рублей

Глава Минтруда рассказывал, что это скажется на выплатах для более трёх миллионов граждан.

Правительство утвердило повышение минимального уровня оплаты труда в России, он составит в следующем году 12 130 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— В следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей, — сказал он на заседании правительства.

Премьер напомнил, что теперь каждый год МРОТ устанавливается в размере прожиточного минимума, который был во втором квартале предыдущего года.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказывал, что это повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.