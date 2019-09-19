Лукашенко защитил учительницу, угрожавшую избить ученика партой

Президент Белоруссии заявил, что в ответ на поведение хулигана "отвернул бы голову щенку".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко жёстко прокомментировал ситуацию в школе № 15 города Гомеля. Там уволили учительницу, после того как та угрожала избить партой ученика, который долгое время доводил её. При этом она использовала нецензурные слова. Лукашенко встал на сторону педагога, сообщается на сайте президента.

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — заявил президент губернатору Гомельской области Геннадию Соловею.

Президент Белоруссии добавил, что нужно наводить порядок в школах, а не рапортовать, что всё хорошо. Потому что бардак начинается с распоясавшихся четвероклассников.

"Комсомольская правда — Беларусь" добавляет, что после рассмотрения конфликта президентом уволенную решением местных властей учительницу восстановили в должности. А видео, которое распространили дети, не отражает всей картины конфликта. Четвероклассник, который вывел учителя, ранее вылил клей на голову девочки. А его родители отмахиваются, когда им делают замечания по поводу их сына.

Ранее Лайф рассказывал о конфликте родителей и ученика в Приморском крае. Один мальчик изводил весь класс, бил сверстников и младших детей, отбирал у них еду и деньги. Не выдержавший террора над ребёнком отец окунул хулигана головой в унитаз. В итоге юному хулигану ничего не было, а привлекли к ответственности родителя.