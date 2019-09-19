"Олаф" из "Холодного сердца": Смешить детей или есть их — одинаково весело

Американский актёр Джош Гад, озвучивший самого известного мультиснеговика, пошутил, что не прочь попробовать человечинки.

Известный актёр Джош Гад, озвучивший снеговика Олафа в мультфильме "Холодное сердце", готовится к премьере зомби-комедии "Маленькие чудовища". По сюжету события разворачиваются в мире, заражённом зомби-вирусом, и Гад сыграл в этой картине одну из главных ролей. Судя по трейлеру, его новый персонаж — личность с особыми вкусовыми пристрастиями. Уже в трейлере картины показали, как он откусывает кусочек от ребёнка.

Между тем у актёра со времён "Холодного сердца" образовалась целая армия несовершеннолетних фанатов. И остаётся только догадываться, как они отреагируют на такую резкую смену амплуа.

К слову, сам актёр относится к этой ситуации с юмором. А в одном из недавних интервью он даже в шутку порассуждал о том, что ему нравится больше — есть детей или смешить их.

— Мне нравится и то и другое. Мне одинаково весело, хотя по разным причинам. Но, говоря откровенно, я предпочитаю детей смешить, а не есть их, — приводит слова актёра портал "360".

Ранее студия Disney в преддверии выхода второй картины о Малефисенте показала поклонникам Анджелины Джоли процесс преображения актрисы.

К слову, все помнят смерть Муфасы, пахучего бородавочника Пумбу и эффектное возвращение Симбы. Но мало кто знает, что всех этих персонажей Disney украла у японцев. И это не единственный случай. В честь премьеры нового "Короля Льва" Лайф рассказывал, как главная мультипликационная студия мира неоднократно наживалась на чужих идеях.