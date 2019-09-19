В Ульяновске преподаватель заставляла студентов покупать абонементы в филармонию

Александру отстранили от руководства группой и вынесли ей дисциплинарное взыскание за нарушение педагогической этики.

Преподавательницу Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна наказали за то, что она заставляла студентов покупать за 200 рублей абонементы в филармонию. Первокурсники сняли педагога на видео и опубликовали его в соцсетях.

— Если я буду хорошо учиться на четыре и пять, я всё равно не получу зачёт? — спрашивает на видео одна из студенток, на что преподаватель ей отвечает: "Нет, не получишь".

Лайф обратился за разъяснениями по поводу произошедшего к и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе техникума Елене Желтовой. Она признала, что Александра не вправе была принуждать учащихся покупать абонементы.

— Это деньги, которые собираются добровольно на абонемент для посещения концертной программы филармонии. Эти 200 рублей мы отдаём за год, чтобы детям сэкономить. В рамках духовной культуры у нас есть уроки такие, дети посещают концерты, музеи, выставки. У нас заключён договор о совместной работе с филармонией, и они предлагают нам 200 рублей в год за этот абонемент, чтобы посещать мероприятия. Это всё добровольно, — заявила Желтова.

По словам собеседницы Лайфа, руководство техникума уже разобралось в произошедшем. Преподавательница отстранена от классного руководства, ей также вынесено дисциплинарное взыскание за нарушение педагогической этики.

Другой скандал вокруг учебного заведения произошёл на Урале. Руководству вуза там пришлось объяснять, почему проверяли студента на участие в гей-пабликах.