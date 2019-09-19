Умер актёр Сергей Афанасьев, сыгравший в "Кухне" и "SuperБобровых"

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Фото © Partos

Скончался актёр театра и кино Сергей Афанасьев. Как говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России, он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

От нас ушёл талантливый актёр, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память, — выразили свои соболезнования в Союзе кинематографистов России.

Афанасьеву было 56 лет.

Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. У него в копилке такие киноленты, как "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" и многие другие.

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