Синоптики рассказали, когда закончится "барическая пила" в Москве

Сейчас давление растёт, а вскоре резко снизится. "Это естественное состояние погоды", — говорят метеорологи.

Синоптики прогнозируют скачок атмосферного давления на этой неделе, названный в СМИ "барической пилой". Как рассказала Лайфу заведующая лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина, в настоящее время давление растёт, а в воскресенье ожидается резкое снижение, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

— На этой неделе там будет один "зуб" от этой "пилы", — рассказала Людмила Паршина. — Сейчас давление вырастет, а в воскресение опять понизится.

В то же время специалист отметила, что как такового понятия "барическая пила" не существует и это придумка журналистов. По сути, это просто резкие колебания давления, характерные для осени.

— Несмотря на солнце, надо одеваться теплее, на улице холодно! В переходные сезоны года обостряются хронические заболевания. Скачки атмосферного давления сказываются на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это естественное состояние погоды. Осень — время циклонов, колебаний атмосферного давления, — пояснила специалист.

Ранее синоптики сообщали, что атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Такие колебания могут повлиять на состояние метеочувствительных людей. В такую погоду им лучше оставаться дома, лежать и пить чай с мятой — такой напиток расслабляет и расширяет сосуды, тем самым снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Так, по крайней мере, рекомендуют врачи.