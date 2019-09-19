Путин посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников" в Ижевске

Главе государстве рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетил открывшийся юношеский технопарк "Академия "Калашников" в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства зашёл в два класса, где ему рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна. После осмотра академии Путин проведёт заседание Военно-промышленной комиссии.

Новый юношеский технопарк "Академия "Калашников" в этом году запускает образовательные программы по промышленному дизайну, IT, робототехнике, мехатронике, а в 2020 году добавится ещё одно направление — АЭРО.