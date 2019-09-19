Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Москва готова поставить весь объём голубого топлива потребителям в ЕС согласно контрактам.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что на трёхсторонних консультациях в Брюсселе Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на транзит газа. По его словам, мера будет временная, сообщает РИА "Новости".

— На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трёхсторонние такого рода консультации, — оценил переговоры Новак.

Он заявил, что Россия может забронировать мощности по транзиту с 2020 года, однако Украина должна реализовать международные обязательства. Вместе с этим министр добавил, что пока нет гарантий со стороны Украины.

Для того чтобы не зависеть от решения Украины касательно транзита из России в ЕС по дну Балтики, строится трубопровод "Северный поток — 2" . Меньше месяца назад строители заявили, что он готов на 75 процентов.

Если Украина, как член Европейского энергетического сообщества, примет законодательные нормы, о которых говорил Новак, к началу следующего года, то даже при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.