Жители подмосковной деревни едва не перекрыли новую ВПП Шереметьево

Люди возмущены тем, что, несмотря на обещания местных властей, их не расселили с непригодной для жилья территории около аэропорта.

В московском аэропорту Шереметьево сегодня открыли новую взлётно-посадочную полосу (ВПП), уже третью. Остановить её работу угрожали жители рядом расположенной деревни Дубровки. Она оказалась в санитарно-защитной зоне аэропорта, где жить нельзя и просто небезопасно из-за высокого уровня шума и загрязнения воздуха.

Как рассказал Лайфу житель деревни Юрий Ларин, людей обещали расселить до окончания строительства полосы, однако некоторые местные жители продолжают ждать нового жилья и переезда.

Глава Росавиации Александр Нерадько позднее прокомментировал ситуацию с людьми, оказавшимися жителями санитарной зоны Шереметьево.

— Пять собственников участков и построек не хотят переезжать с тех мест, на которых у них находятся здания и сооружения. Наше законодательство предусматривает возможность расселения и после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства в течение двух лет. Поэтому весь выкуп осуществляется в соответствии с действующим законодательством, — заявил журналистам Нерадько.

Ранее Лайф публиковал видео посадки первого самолёта на новой взлётно-посадочной полосе Шереметьево.