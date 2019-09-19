Путин заявил о закредитованности предприятий ОПК

Проблема вызвана целым рядом причин, в том числе незагрузкой мощностей при снижении объёмов заказов.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске заявил о закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства указал на необходимость обсудить системные меры по решению данной проблемы.

— С 2015 года действует оперативный штаб, который ведёт мониторинг и контроль финансового состояния предприятий ОПК. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объёмом кредитного портфеля. Закредитованностью, проще сказать, — отметил он на заседании.

По словам президента, нехватка средств обусловлена целым рядом причин, среди которых — незагрузка мощностей при снижении объёмов заказов и необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах. Путин отметил, что хотел бы услышать конкретные предложения относительно того, как системно изменить ситуацию и укрепить финансовое положение предприятий.

Ранее президент принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и побывал в новом юношеском технопарке "Калашников".